Nieuw album Boris Titulaer onderweg

Boris Titulaer Ⓒ ANP

Boris Titulaer brengt op 27 april een nieuw album uit. De plaat heeft de naam Neon gekregen, zo maakte de zanger woensdag bekend. Boris, winnaar van Idols in 2004, nam het album op in zijn eigen studio en presenteert zijn nieuwe muziek op 20 april in Paradiso in Amsterdam.