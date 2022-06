Onduidelijkheid over terugkeer Beau Schneider in Soldaat van Oranje

„Hij heeft een misstap gemaakt en ergens een afstapje gemist”, laat woordvoerder Michiel Klerken maandag weten. „Daarmee heeft hij zijn voet gekneusd, maar meer is er niet aan de hand. Het is natuurlijk wel vervelend voor hem, maar hij heeft gelukkig niks gebroken en is niet buiten bewustzijn geweest.”

Schneider liet zondagavond al weten in orde te zijn. „Ik ben door mijn val gisteravond ernstig geblesseerd geraakt, maar heb gelukkig niets gebroken”, stelde hij zijn fans op Instagram gerust. De musical Soldaat van Oranje, die op 30 april van dit jaar zijn drieduizendste opvoering beleefde, werd na de val van Beau Schneider tien minuten stilgelegd. Daarna werd de voorstelling, zonder hem, hervat.

Understudy

De producent laat weten dat ze de komende tijd gaan kijken hoe het gaat met Schneider en of hij in staat is om weer te spelen. Dat zou dan in overleg met hem en, indien nodig, een arts gaan, aldus Klerken. De eerstvolgende voorstelling staat woensdag op het programma. „Hij heeft dus nu nog een paar dagen rust.”

Mocht Schneider - die de rol van Fred, een vriend van hoofdpersoon Erik Hazelhoff Roelfzema vertolkt - woensdag toch niet kunnen spelen, dan zal hij vervangen worden door één van de understudy’s Mitch Blaauw of Folkert van Diggelen.