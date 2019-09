Dotan Harpenau uit de kast: ’Ik heb een vriend’

„Ik had een paar mensen in vertrouwen genomen. Er werd tegen mij gezegd: ’Hou het maar voor je, laat het maar in het midden’. Je mag niet helemaal jezelf zijn. Dat is me heel lang bijgebleven”, zo vertelt hij aan Johnny de Mol.

Dotan weet van jongs af aan al dat hij op mannen valt. Hij vond dat moeilijk om te accepteren. „Dat komt door mijn Israëlische achtergrond. Ik heb lang gehoopt dat het weg zou gaan. Toen ik puber was, heb ik vaak huilend in bed gelegen. ’Alsjeblieft, kan het over gaan, kan het veranderen?’”

Maar inmiddels heeft de zanger zijn geaardheid helemaal geaccepteerd. En hij heeft een vriend, die zo maar eens de ware voor hem kan zijn. „Het is gewoon wat je bent. Het is niet iets waar ik me voor wil schamen. Ik wil heel graag kids en ik wil heel graag trouwen. (...) Ik ben heel blij met hem. Ik voel dat het hem is. Ik wil heel grag de rest van mijn leven samen zijn en ik hoop dat het gaat lukken.”