Rod Stewart oudste man ooit op nummer 1 in Britse albumlijst

Met een verschil van slechts 750 verkochte platen hield hij met zijn album You’re In My Heart collega Robbie Williams met zijn kerstplaat net van de toppositie af. The Who volgt op de derde plaats, meldt BBC.

„Een nieuwe regering en een nieuwe nummer 1 voor Sir Rod. Nogmaals dank aan mijn legioenen van fans die ik nooit voor lief zal nemen”, aldus de artiest in een statement.

Rod neemt het record over van Paul Simon. Volgens Official Charts, dat de Britse hitlijsten bijhoudt, was Sir Rod drie maanden jonger dan zijn voorganger. Hij heeft nog wel even te gaan wil hij ook echt de oudste artiest (m/v) ooit worden. Het record staat op naam van Vera Lynn, die in 2014 met haar 97 jaar nog een topnotering scoorde met haar album Vera Lynn: National Treasure.