Koning Felipe zonder koningin Letizia op skivakantie

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

De Spaanse koning Felipe is afgelopen weekeinde met een groep vrienden op pad gegaan. In het Sierra Nevada-gebergte in het zuiden van Spanje genoot hij van een korte skivakantie, meldt het Spaanse persbureau EFE.