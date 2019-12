Matthijs van Nieuwkerk geeft Jeroen Pauw bosje bloemen

Ⓒ Screenshot

Matthijs van Nieuwkerk heeft zijn talkshow-collega Jeroen Pauw maandag gefeliciteerd met een bosje bloemen. Van Nieuwkerk zette de bloemen in de uitzending van zijn programma De wereld draait door neer in het decor van Pauw, het programma van Jeroen Pauw dat in de studio naast die van DWDD wordt opgenomen.