Ferry Doedens: ’Ik wil alles laten bezinken’

„Op dit moment doen er allerlei verhalen over mij de ronde. Vandaar even een reactie van mijn kant”, schrijft Ferry zijn Instagram Stories. „Het klopt inderdaad dat er een einde is gekomen aan de samenwerking met mijn management. We hebben een goed gesprek gehad en besloten dat het beter is als onze wegen zich scheiden”, bevestigt hij. „Net als in een relatie komt het voor dat de koek soms op is en je merkt dat niet meer bij elkaar past. Dat was in ons geval van beide kanten zo.”

Eerder deze week werd bekend dat hij actief zou zijn op de website OnlyFans waar hij erotische content van zichzelf publiceert. Op de site heeft de acteur ongeveer 4000 volgers. Die volgers betalen allen zo’n 10 à 20 euro per maand om het pikante materiaal te kunnen bekijken.

Hier gaat hij vooralsnog niet op in. „Ik wil alles graag rustig laten bezinken en als het moment daar is voor mij zal ik van mij laten horen”, aldus Doedens.

