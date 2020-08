Christina Curry: Paniek na tumor in borst

Ze vertelt dat ze een jaar geleden een knobbeltje in haar borst voelde. De zus van haar stiefmoeder voelde ook en raadde haar direct aan naar de huisarts te gaan. Zij had haar zus verloren aan borstkanker en ’wilde niet dat iemand zoiets vreselijks moest doorstaan als dat voorkomen kon worden’. „Maar wat deed ik? Ik liet me overheersen door angst (ik ga nooit voor wat dan ook naar de dokter).”

Nu meer dan een jaar later is ze toch gegaan, in principe om zich te laten geruststellen, maar dat pakte anders uit. „Ik werd meteen naar het ziekenhuis doorverwezen voor een mammogram om ernstige dingen uit te sluiten.” Uiteindelijk bleek dat ze een tumor ter grootte van een centimeter in haar borst had. „Mijn maag draaide ervan om en ik voelde dat er iets vreselijk mis was.” Een chirurg bereidde haar voor op het risico van borstkanker.

„Geluksvogel die ik ben, blijkt dat mijn tumor GEEN kanker is. Maar ik laat het waarschijnlijk in de nabije toekomst wel weghalen.”

Met haar verhaal wil Christina Curry haar volgers een boodschap meegeven. „Check je borsten en ga onmiddellijk naar een dokter als je ook maar iets vreemds voelt. Wees je lichaam, met al zijn onvolmaaktheden, dankbaar dat het gezond is. Ik ben meer dan dankbaar.”