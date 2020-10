Michael van der Plas en vriendin gaan trouwen

Michael heeft zijn vriendin Naomi ten huwelijk gevraagd.

„Ik kan het niet geloven”, schrijft Naomi op Instagram over het aanzoek. „Hij blijft me elke dag weer verbazen (...) Schat ik hou de hele wereld van jou. Er is niemand anders met wie ik dit aan had gekund en aankan.”

Ⓒ Instagram

In 2012 stapte Michael in het huwelijksbootje met Samantha de Jong. In 2017 gingen de twee uit elkaar.

Michael heeft een turbulente periode achter de rug. Hij is begin september opgepakt in een onderzoek naar grootschalige handel met vervalste merkkleding. Op de dag van de aanhouding is ook zijn Instagramaccount door de FIOD in beslag genomen. Inmiddels is Michael weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte.