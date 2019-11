Sisqó gaf lingerieverkoop een boost met Thong Song

Toen Sisqó merkte dat het nummer de hitlijsten domineerde, hoopte hij op een samenwerking met het merk. „Toen het liedje zo groot was, hadden we een meeting met Victoria’s Secret. Ze zeiden: hoe leuk we het liedje ook vinden en hoe een toffe gast we jou ook vinden, de verkoop van onze strings is al met tachtig procent toegenomen.”

De zanger vond zijn inspiratie voor Thong Song na een date met een dame. „Ik was toen niet getrouwd of zo en we waren bezig met elkaar. Toen deed ze haar kleren uit en zag ik dit... ding. Ik had zoiets van: wat is dat nou weer? En zij zei: dat is een string. En ik dacht: een string?!”