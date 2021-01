Uitzonderlijk samenzijn voor de BRARDJES

„Ik kreeg vanuit het verzorgingstehuis berichten dat het niet zo heel goed gaat met mama. Dat zij slecht eet en moe is, en daarop heb ik meteen PRESCIEL gebeld: ’We gaan vanmiddag, anders is het op een dag misschien te laat!’

Men was daar bereid een uitzondering te maken voor dubbel bezoek, omdat ze vermoedden dat het mijn moeder goed zou doen. Nou, inderdaad, toen we binnenkwamen... ik heb nooit iemand zo snel haar bed uit zien komen...”

Behalve aan quiche lorraine deed oma zich ook tegoed aan de meegebrachte kippensoep. PATTY: „Gisteren draaide ze haar hoofd nog om als er een lepel haar kant opkwam, maar nu smaakte het allemaal prima. Ze was zo blij! Ze zag dat het goed was en dat zagen wij ook. Dementie speelt haar parten en ze is heel erg broos, maar dit moment met elkaar... Het was in alle opzichten uitzonderlijk en daar zijn we heel dankbaar voor!”

Patty benadrukt dat voorafgaand aan het bezoek zowel zij als haar moeder en dochter negatief zijn getest op corona.