Premium Het beste van De Telegraaf

Scheveningen: wereldprimeur van hitmusical Musicalsterren Gaia en Naidjim: ’(Opnieuw) samen als liefdeskoppel in… Aida’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Gaia Aikman en Naidjim Severina behoren tot de nieuwe sterren in musicalland. Volgend jaar schitteren zij samen in Aida. Ⓒ Stage Entertainment

De klassieke musical Aida keert na ruim twintig jaar terug naar Nederland. Een gloednieuwe uitvoering van deze bekroonde voorstelling over de liefde tussen een Egyptische legerkapitein en een Nubische prinses, is vanaf april volgend jaar in het AFAS Circustheater Scheveningen te zien. De hoofdrollen worden gespeeld door de musicalsterren Gaia Aikman (30) en Naidjim Severina (32), die beiden eerder als liefdeskoppel in The Lion King schitterden. Ons land krijgt met deze vernieuwde musicalklassieker de wereldprimeur.