Thijs Boontjes brengt eerbetoon aan ’held’ Bram Vermeulen

„Zijn werk vindt nog wel de weg naar veel mensen via platen en Spotify, maar wordt niet zo vaak uitgevoerd in zalen”, aldus Boontjes tegen het ANP. Hij moest nog zeventien worden worden toen Vermeulen stierf. „Ik was zijn werk toen eigenlijk net aan het ontdekken. Ik hoorde ook pas veel later dat hij een cabaretduo had gevormd met Freek de Jonge.”

Het plan om het werk met zijn band uit te voeren zat al langer in zijn hoofd. Hij zingt het zelf en speelt daarbij op de piano, samen met de band. „Echt heel spannend. Hij had zo’n mooie, specifieke, doorleefde stem, hij schreeuwde het af en toe uit. Ik schreeuw ook weleens, maar ik heb niet zo’n rijk geluid.”

Rake klappen

Toch denkt Boontjes dat de liedjes zo goed zijn, dat dat hem wel wordt vergeven. „Ze zijn schitterend. Het zijn teksten die echt raken. Vermeulen is één van de weinigen die het gegund was om poëtisch, maar nooit pathetisch te schrijven. De zeldzame kunst van het rake klappen uitdelen in prachtige liederen. Artiesten die dat kunnen zijn altijd dun gezaaid geweest en moeten we koesteren.”

Het programma Thijs Boontjes speelt Bram Vermeulen is vanaf 7 november in verschillende theaters te bezoeken.