Diddy brengt Making The Band terug

Diddy maakte het nieuws maandag bekend op sociale media. „Ik heb er de laatste tijd vaak over nagedacht wat ik nou echt zou willen doen, wat me zou inspireren”, verklaarde hij in een video. „En het was Making The Band terugbrengen. Dat zou ik nou echt leuk vinden. En ik denk, nee ik weet dat ik de grootste band ter wereld kan neerzetten. Dus het is officieel: Making The Band 2020 is terug.”

De producent benadrukte dat het deze keer om een wereldwijde zoektocht naar talent gaat. „Het gaat niet meer alleen om Amerika en Amerikaanse muziek, iedereen kan nu zijn stem laten horen.” De makers van het programma roepen iedereen dan ook op via sociale media een auditie in te sturen.

Making The Band was van 2002 tot 2009 te zien op MTV. Diddy vormde in het programma onder meer de bands Danity Kane en Day26.