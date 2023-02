Premium Het beste van De Telegraaf

Expositie over de mysterieuze meester Museum Prinsenhof toont Johannes Vermeer als honkvaste familieman

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Mogelijk werd stress op om schulden, o.a. bij de bakker, Vermeer fataal. Ⓒ Marco De Swart

Over Johannes Vermeer is maar heel weinig bekend. Niet voor niets wordt hij ’de sfinx van Delft’ genoemd. Zelfs zijn exacte geboortedag en sterfdatum zijn in nevelen gehuld. Toch geeft de expositie Het Delft van Vermeer in Museum Prinsenhof meer inzicht in wie deze mysterieuze meester was.