Zoë Kravitz speelt biseksuele Catwoman in The Batman

Hoewel Catwoman in The Batman een liefdesrelatie krijgt met Batman, gespeeld door Robert Pattinson, wordt eerder in de film nog verwezen naar contact dat het personage eerder met een vrouw had. „De manier waarop ik dat interpreteerde is dat Catwoman een romantische relatie had met die vrouw”, aldus Kravitz. „Ik sta daar achter.”

De regisseur van de film, Matt Reeves, zegt dat het niet ’per se de bedoeling’ was dat het personage zich identificeert als biseksueel. „Maar mensen kunnen dat zeker zo oppakken. Het was wel het plan dat deze twee personages een intieme band hebben.”

The Batman verschijnt donderdag in de bioscoop. De release werd vanwege de coronapandemie meerdere keren uitgesteld. De productie is onder andere tijdelijk stilgelegd nadat Pattinson besmet was met het coronavirus.