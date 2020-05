Broadway-musical Frozen eerste slachtoffer coronacrisis

De voorstelling ging in maart 2018 in première en werd dat theaterseizoen een van de populairste musicals op Broadway. Door het hoge budget en de lagere inkomsten van de laatste tijd heeft producent Disney ervoor gekozen om - als de coronacrisis voorbij is en de theaters weer open mogen - niet door te gaan met Frozen. Het gaat zich vanaf dan alleen nog maar richten op de bewezen succesnummers. Dat zijn in dit geval de musicals van The Lion King - die al 22 jaar draait - en Aladdin, die sinds zes jaar op de planken van Broadway staat.

Thomas Schumacher, president van de theaterafdeling van Disney, zegt in een verklaring dankbaar te zijn voor de mooie jaren met Frozen. „Ik moet ons fantastische publiek bedanken. Avond na avond lieten de fans zien hoe veel zij van deze show hielden.”

Experts zijn bang dat het besluit om te stoppen met Frozen tot een domino-effect zal leiden op Broadway. Uit onderzoeken kwam al naar voren dat theaterbezoekers na de crisis liever eerst een paar maanden willen wachten voordat zij weer voet op Broadway zetten om daar een voorstelling te gaan bekijken. Dat zou eventueel tot meerdere sluitingen kunnen leiden.