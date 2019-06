Openingsweekeinde Toy Story 4 breekt records

Toy Story deed het vooral goed in Europa en Latijns-Amerika, meldt de BBC. In China en de Verenigde Staten ging het moeizamer. De verwachtingen in de Verenigde Staten waren hooggespannen, Toy Story 4 zou afstevenen op een recordopening van meer dan 140 miljoen dollar. Dat werd niet gehaald, de kaartverkoop bracht niet meer dan 118 miljoen dollar op.

De vierde film over de avonturen van het speelgoed van de jongen Andy draait nog lang niet overal. In de Nederlandse bioscopen zijn Woody en co vanaf woensdag weer te zien.

Toy Story 4 verschijnt 25 jaar na de eerste film over het levende speelgoed. Die vormde een mijlpaal in de filmgeschiedenis; het was de eerste avondvullende computer-geanimeerde speelfilm ooit. Toy Story 1, 2 en 3 brachten wereldwijd 2 miljard dollar op.