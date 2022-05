Aerosmith-zanger Steven Tyler opgenomen in afkickkliniek

In het statement staat te lezen dat de zanger jaren heeft gewerkt om van zijn verslaving af te komen. De problemen kwamen echter terug nadat hij was geopereerd aan zijn voet. „Hij heeft zich vrijwillig op laten nemen in een kliniek.”

Omdat de Tyler zich laat opnemen in een afkickkliniek, is de band genoodzaakt een deel van hun optredens in Las Vegas te verzetten. „We zullen fans zo snel mogelijk op de hoogte brengen van verdere updates. Mensen die een kaartje hebben gekocht, krijgen hun geld terug.”