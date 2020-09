Jade Olieberg speelt het kalifaatmeisje Laura H.

„Ik heb Laura kort ontmoet, maar verder contact met haar wilde ik vermijden”, vertelt actrice Jade Olieberg. Ⓒ Foto Henri Verhoef

Ter voorbereiding van haar rol in de eerste Nederlandse Netflix-serie Ares bracht Jade Olieberg een bezoekje aan de Scientology Church, maar dat was voor het toneelstuk Laura H., over het kalifaatmeisje uit Zoetermeer, toch net iets lastiger. „Een enkeltje Syrië was uiteraard niet echt een optie”, lacht de actrice.