Kijkers scharen zich massaal achter Oekraïne: ’Elke zege voor ons nu belangrijk’

De voor Oekraïne deelnemende band, Kalush Orchestra, was verrukt met de overwinning. „Elke zege is voor ons nu belangrijk”, lieten ze weten. De delegatie van Oekraïne zei deze week dat ze bij winst vastbesloten is om het festival in de hoofdstad Kiev te laten plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk of omroepkoepel EBU achter dat voornemen staat. Spanje meldde zich inmiddels ook om de organisatie van het festival in 2023 voor zijn rekening te nemen, mocht het in Oekraïne niet lukken.

Oekraïne won het Eurovisie Songfestival in Turijn met overmacht, en dan vooral dankzij de vele stemmen van het tv-kijkende publiek. Het verschil in punten tussen de jury, waarbij Oekraïne op een vierde plek eindigde met 192 punten, en de punten van het publiek, was enorm. Van de tv-kijkers kreeg het Oost-Europese land liefst 439 punten.

Na afloop gaf de Oekraïnse band een persconferentie. „Het Eurovisie heeft Europa weten te verbinden”, zei een geëmotioneerde bandleider Oleh Psiuk.

„Allereerst willen we iedereen bedanken die op ons heeft gestemd. Deze zege, hier in Turijn, is belangrijker dan ooit voor ons land. We zijn hier om te bewijzen dat de Oekraïnse cultuur springlevend uit. Wijzelf mixen traditionele Oekraïnse klanken met moderne muziek. Ook zonder de invasie van Rusland werd dat gewaardeerd. Nog voordat de oorlog uitbrak, stond ons lied ’Stefania’ op een vijfde plek bij de wedkantoren. Dus de Europeanen en Australiërs hebben zeker ook voor het lied gestemd.”

Wat de band gaat doen als de leden teruggaan naar Oekraïne? Hun ontheffing om deel te nemen aan het Songfestival loopt 16 mei af. Daarna wordt verwacht dat ze weer klaar staan om te assisteren bij de verdediging van het Oost-Europese land. „Net als elke Oekrainer zijn we bereid om te vechten tot het bittere eind”, zei Psiuk.

Tekst gaat verder onder de video

Puntentelling

Het was vooral de puntentelling die de aandacht trok van journalisten in het perscentrum. De puntentelling werd niet vaak gerepeteerd door het presentatieteam. Opvallend was dat vier landen hun jury-punten niet bekendmaakten via een zogeheten spokesperson (dat is degene die de punten namens het land bekendmaakt). De organisatie kreeg de verbinding niet op orde. Bij journalisten werd rekening gehouden met een hack. Afgelopen dinsdagavond hadden Russische hackers het op het Eurovisie Songfestival voorzien. Aan de Italiaanse krant La Repubblica liet de Europese omroepkoepel EBU weten dat hackers getracht hebben om de website van het Eurovisie Songfestival plat te leggen. Die poging lukte niet.

In een officiële verklaring liet de EBU zaterdagavond weten dat er bij de puntentelling van de tweede halve finale onregelmatigheden zijn geconstateerd bij de stemmen van zes landen. Er zou getracht zijn om de resultaten te manipuleren.

Wat de show betreft, gaven veel journalisten complimenten aan de Italiaanse organisatie. Bij de repetities ging nog heel veel mis, zodanig dat weinigen geloofden in een goed lopende tv-show op zaterdagavond. Maar de Italiaanse omroep RAI zette een prima show neer, al duurde het wel langer dan 4 uur.

’Gehoopt op meer’

Nederland pakte een elfde plek (van de 40 deelnemende landen) in Turijn. Dat kan gezien worden als een goed resultaat. S10 verklaarde na afloop: „Ik ben ontzettend dankbaar voor alle steun en de liefde die ik vanuit Nederland en Europa heb ontvangen. Dat doet mij heel veel. Het blijft een wedstrijd en natuurlijk had ik gehoopt op een iets hogere positie, maar ik kijk met een enorm blij en dankbaar gevoel terug op de hele periode.”

Het was de derde keer in korte tijd dat Nederland op het Songfestival de elfde plek pakte. De laatste keren waren in 2016 (Douwe Bob) en OG3NE (2017). Nederland ontving 129 punten van de juryleden en 42 punten van de tv-kijkers in Europa.

De top-15 dit jaar:

1 Oekraïne 631

2 Verenigd Koninkrijk 466

3 Spanje 459

4 Zweden 438

5 Servië 312

6 Italië 268

7 Moldavië 253

8 Griekenland 215

9 Portugal 207

10 Noorwegen 182

11 Nederland 171

12 Polen 151

13 Estland 141

14 Litouwen 128

15 Australië 125