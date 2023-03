Penélope Cruz blikvanger in ’l’Immensitá’

Het setdesign en de kostumering, waarin uitbundige geometrische patronen en de kleur oranje de boventoon voeren, laten er geen misverstand over bestaan: l’Immensitá speelt zich af in de vroeg jaren 70. Ook het uitzicht vanuit de flat die recent door de familie Borghetti is betrokken, spreekt boekdelen. We zijn hier in Rome, waar Clara (Penélope Cruz) zich vooral bezighoudt met haar drie kinderen, terwijl haar man affaires heeft. Desondanks wil hij niet van een scheiding weten.

Hun oudste kind is Adri, een dochter die zich liever als jongen presenteert in haar nieuwe woonomgeving en zich daarom voorstelt als Andrea. Die genderworsteling voelt misschien modieus, maar is eigenlijk van alle tijden. Of in ieder geval ook van de tijd waarin Emanuele Crialese opgroeide. Toch hangt de Italiaanse cineast niet zijn hele verhaal op aan de deels autobiografische identiteitscrisis van Adri/Andrea, een rol van de veelbelovende Luana Giuliani. Want waar die laatste zich opgesloten voelt in het verkeerde lichaam, ervaart moeder Clara haar huwelijk als een gevangenis.

Het scherm-charisma van Penélope Cruz dreigt de andere personages soms even in de schaduw te stellen. Intussen is l’Immensitá zeker ook een coming-of-age film, waaruit een bitterzoet verlangen spreekt naar een verdwenen tijd en een verloren eerste liefde.

✭✭✭✩ (3,5 van de 5 sterren)