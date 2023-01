Zien: dit is de nieuwe liefde van Art Rooijakkers

Doorgaans is Art allesbehalve loslippig over zijn privéleven, maar bij hoge uitzondering laat hij via zijn manager aan het ANP weten dat er een nieuwe liefde in zijn leven is. Kort na de bekendmaking maakt het paar hun relatie ’insta-official’. De nieuwe vrouw in zijn leven is Karlijn Gudden die de kost verdient bij een marketingbureau voor influencers.

Puk & Keesje

Art was voorheen zo’n twintig jaar samen met tv-maker Andrea Pleijte. Ondanks twee eerdere relatiebreuken werden ze in 2017 de trotse ouders van tweeling Puk en Keesje. In de zomer van 2021 barstte echter definitief de bom. Kort na de breuk werd Art getroffen door ernstige fysieke klachten waardoor hij niet kon werken.

Stemproblemen bezorgden Art fikse kopzorgen. Hij klonk merkbaar schor en hees in zijn programma’s. Uit onderzoek bleek dat hij leed aan een granuloom, een ernstige zwelling, op zijn stemband. Art moest onder het mes en kreeg tijdens zijn revalidatie een streng spreekverbod van drie maanden.

Inmiddels is zijn stem zo goed als hersteld en werkt hij met succes aan een tv-comeback. Zijn nieuwe muziekprogramma DNA singers werd goed ontvangen. Hij keerde eveneens terug als het gezicht van de zomerse RTL-kijkcijferhit B&B Vol liefde.