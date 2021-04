Martijn Koning ’denkt na’ over uitnodiging gesprek RTL

Koning stelde afgelopen weekend in gesprek met verschillende media excuses te eisen van RTL-zenderbaas Peter van der Vorst voor de gang van zaken rond de roast. De cabaretier hield in de uitzending waar Baudet te gast was een venijnige conference over de denkbeelden van Baudet. Deze werd zo boos dat hij wegliep tijdens de roast. Later bood zowel RTL als Eva Jinek excuses aan Baudet aan voor de gang van zaken.

Een van de discussiepunten is of Koning wel of niet van tevoren was gevraagd zijn tekst te overleggen aan de redactie. Koning stelt dat hij dit normaal niet doet, maar het in dit geval wel te hebben aangeboden. „Peter schuift graag aan bij dat gesprek”, beklemtoont een woordvoerder van RTL maandag. „Maar wij hebben ondanks herhaalde uitnodigingen nog geen enkele reactie van Martijn ontvangen.”

De woordvoerster van Koning laat maandag weten dat de cabaretier ’nadenkt’ over het voorstel voor een gesprek. Zij wil verder geen toelichting geven: „Het is in niemands belang om deze zaak via de media uit te vechten.”