’James McAvoy in geheim getrouwd’

Volgens bronnen zou een goede vriend van James op een feestje per ongeluk hebben gezegd dat James en Lisa recent in het huwelijksbootje zijn gestapt.

James McAvoy en Lisa Liberati op een dagje uit in de stad Ⓒ Hollandse Hoogte

De twee zijn al drie jaar samen en ontmoetten elkaar op de set van de film Split. De acteur lag op dat moment in scheiding met Anne-Marie Duff, met wie hij elf jaar was getrouwd. James en zijn ex zijn vrienden gebleven nadat ze uit elkaar waren gegaan. Ze zijn samen ouders van zoontje Brendan, en wonen met hem samen in hun huis in Noord-Londen.