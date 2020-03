Marc Anthony koopt hele expositie van kunstenaar op

Marc Anthony Ⓒ ANP

Zanger Marc Anthony was zo onder de indruk van het werk van de Franse kunstenaar Florian Eymann dat hij, nog voordat de werken aan het publiek getoond konden worden, alles aanschafte. Hij betaalde voor de twaalf werken die in een galerie in Miami zouden worden tentoongesteld 150.000 dollar (134.000 euro).