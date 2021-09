Ronnie Flex krijgt eigen realityserie

Op 20 augustus bracht Ronnie Flex voor het eerst in vier jaar tijd een nieuw album uit. De serie die de titel Ronnie: Voor Altijd Samen heeft gekregen, volgt hem bij het finetunen van de langverwachte plaat en de release. Ook zijn vriendin Demi de Boer is te zien. Demi is de dochter van oud-voetballer Ronald de Boer en is inmiddels 2,5 jaar samen met de rapper. Het stel verwacht later dit jaar een dochter.

De serie is vanaf 30 september wekelijks te zien.