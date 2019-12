Jan en Anny van BZN geven afscheidsconcert

De stemmen van BZN werden begeleid door een twintigkoppig live orkest bij het opvoeren van hun grootste hits zoals Take Me To Ibiza, Mon Amour en Lady McCorey. Ook waren er gastoptredens van Ancora en het Volendams Opera Koor. Het optreden van Jan Smit kon echter niet doorgaan, maar de reden daarvoor blijft onbekend.

Omroep MAX heeft tv-opnames gemaakt van het grote afscheid. Voor de fans die er niet bij konden zijn in Utrecht, wordt het concert uitgezonden op televisie op tweede kerstdag op NPO 1.