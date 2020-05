’Gênante ommekeer’ Victoria Beckham: toch geen overheidssteun

De steenrijke modezakenvrouw draaide haar aanvraag aan de Britse overheid terug nadat er vreselijke ophef ontstond. De Beckhams hebben immers een privéfortuin van zo’n 385 miljoen euro en dan zou zij een beroep moeten doen op belastinggeld? Toch vroeg ze steun aan voor een deel van haar medewerkers, 25 personeelsleden, die door de coronacrisis met verlof waren gestuurd.

Volgens bronnen van The Sun was Victoria compleet van slag van alle kritiek, die zij blijkbaar niet had zien aankomen. „De oorspronkelijke beslissing om steun te vragen, kwam niet direct van haar”, legt een insider uit. „Het was meer iets waar het bestuur op aandrong en zij werd ervan overtuigd dat te doen. Maar het is duidelijk dat ze nu inziet dat dat een vergissing was.”

„Ze realiseert zich dat ze nog wel veel werk heeft te verzetten voor het Britse publiek weer achter haar staat, maar ze wil nu haar positie en invloed gebruiken om positieve dingen te doen voor anderen.”

Ondertussen gaat het zakelijk gezien nog steeds rampzalig met haar mode-imperium, dat al jaren verlies draait. Dat ze klanten heeft als Michelle Obama, Cara Delevingne, Jennifer Lopez en Meghan, mag niet baten. Victoria heeft daarom forse bezuinigingen doorgevoerd, waarbij ze eveneens flink in haar eigen salaris heeft gesneden. Ook heeft ze afstand gedaan van haar chauffeur.