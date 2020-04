Van Vollenhoven treurt om verlies gevleugelde vriend Louis van Dijk

„Met heel veel verdriet heb ik vernomen dat mijn vriend Louis van Dijk is overleden. Van 1986 tot 2003 hebben wij met de Gevleugelde Vrienden opgetrokken en onze concerten hebben bijgedragen aan de start van de Slachtofferhulp in ons land. Louis was een vriend om nooit te vergeten”, aldus van Vollenhoven op Twitter.

Van Dijk werd bekend bij een groot publiek als begeleider van artiesten als Ramses Shaffy en Liesbeth List. Ook was hij lid van het trio Gevleugelde Vrienden, met Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven. Na 56 jaar in het vak te hebben gezeten, gaf hij in 2018 zijn laatste concert.