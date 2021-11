Premium Het beste van De Telegraaf

Stephen Sondheim (1930 - 2021) vond musical opnieuw uit

Door Marco Weijers

De composities van Stephen Sondheim (Follies, Sweeney Todd) lagen net wat minder makkelijk in het gehoor dan die van zijn Engelse collega Andrew Lloyd Webber. Dat had ook gevolgen had voor zijn populariteit bij het grote publiek. Toch drukte de Amerikaanse componist en tekstdichter, die vrijdag op 91-jarige leeftijd overleed, een onuitwisbare stempel op het muziektheater van de afgelopen halve eeuw.