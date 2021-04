'Andrew Scott gepolst voor rol Tony Blair in The Crown'

Een insider laat aan de Britse krant The Sun weten dat de producenten de casting van de rol als een van de belangrijkste keuzes vinden voor het komende, vijfde seizoen van de serie. „De makers willen een acteur als Andrew die heeft bewezen dat hij de charme en intimiderende aanwezigheid die Blair typeerde kan laten zien.”

Tony Blair gaat een centrale rol spelen in het komende seizoen van The Crown, omdat daarin de dood van Diana en de reactie van koningin Elizabeth daarop centraal staat. Blair zou in de dagen na de dood van de ex-vrouw van prins Charles geregeld in de clinch hebben gelegen met het staatshoofd.

De agent van Scott laat aan The Sun weten dat hij in principe niet beschikbaar is in de periode waarvoor de opnames van The Crown gepland staan en zijn planning dus overhoop zou moeten gooien voor de rol. Vooralsnog gaat de serie in juni weer in productie.