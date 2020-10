Zieke Linda Hakeboom hield rekening met het einde

Dat gevoel ebt inmiddels ook ’erg weg’, vervolgt Linda. „Ik ben heel vaak patiënt, maar als ik me goed voel ook heel erg niet. Hiervoor zijn alle dagen een gegeven en nu zijn alle dagen mij gegeven. Ik ben er, krijg een hele zware behandeling maar het gaat.”

Linda is nog minimaal een jaar bezig met alle behandelingen. De komende maanden krijgt ze chemotherapie, waarna ze moet aansterken en een operatie volgt. „We kijken nog of dat borstbesparend of een borstamputatie zal zijn. Daarna moet ik weer aansterken en dan bestraald. Daarna is het hopelijk oké en anders weer chemotherapie”, zo schetste ze het behandelplan.

Op de website van Linda. heeft Linda sinds woensdag een eigen serie, Linda’s Kankerverhaal. De eerste aflevering staat inmiddels online.