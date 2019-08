Dronken Taylor Swift danst er wild op los

Op de beelden is te zien hoe de zangeres los gaat in een bar. Taylor draagt een kort glitterjurkje en gooit haar haar al dansend alle kanten op. Ze maakt nogal een beschonken indruk. Bij haar is onder andere actrice Laverne Cox.

Het is de eerste keer dat ze dronken opduikt in een video. De zangeres, die veel jonge fans heeft, gedraagt zich over het algemeen keurig. Maar haar fans kunnen een aangeschoten Taylor ook wel waarderen. „Ik wil net zo lief met een dronken Taylor zijn als met een nuchtere Taylor... maar misschien iets liever met een dronken Taylor”, aldus een Twitteraar. „Waarom is een dronken Taylor Swift het grappigste dat ik ook gezien heb”, schrijft een andere fan.