Premium Het beste van De Telegraaf

Elke ex kreeg eigen liedje: het woelige liefdesleven van Taylor Swift

Door Wout Desmytere Kopieer naar clipboard

Taylor Swift en Joe Alwyn zijn na zes jaar uit elkaar. Ⓒ Getty Images

Taylor Swift (33) en haar vriend Joe Alwyn (32) zijn na zes jaar als vrienden uit elkaar gegaan, kopten de Amerikaanse media zondagochtend. Verrassend nieuws. Alwyn was Swifts veilige haven na woelige relaties met onder anderen Jake Gyllenhaal en Harry Styles. Verwerken deed ze steevast door een gitaar beet te pakken en liedjes over hen te schrijven. Velen moesten er serieus aan geloven. Voor een beroemde ex bleek ze bijzonder zacht.