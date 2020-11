Game of Thrones-acteur noemt verkrachtingsscène zwaarste dag uit leven

„Het was vreselijk. Niemand wilde er zijn. Niemand wil dat doen, maar als het een verhaal vertelt dan moet je dat naar waarheid vertellen”, blikt Iwan terug in de Britse Metro.

In het vijfde seizoen wordt Sansa Stark (Sophie Turner) verkracht door Ramsay. „Ze hebben er geen sensatie van gemaakt”, vindt de acteur. „Het was heel, heel moeilijk om naar te kijken. Het is helaas iets vreselijks dat niet zou mogen gebeuren. Het was de zwaarste dag uit mijn carrière.”