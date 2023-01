Peter Lusse vindt titelsong Vrienden Voor Het Leven een zeiklied

In Renze op Zaterdag werd de titelsong, die eveneens Vrienden Voor Het Leven heet, gezongen door de band van Klamers programma. „Het liedje, heel fijn ook dat jullie dat liedje gezongen hebben. Iedere keer als ik in een radioprogramma ben, halen ze dat liedje van stal. Ik vind het een zeiklied”, zei Lusse daarover.

Lusse vertelde ook dat hij na dertig jaar nog altijd ’belachelijk vaak’ herkend wordt vanwege zijn rol in de sitcom, die werd uitgezonden tussen 1991 en 1993. „Maar niet meer zo vaak als vroeger”, aldus Lusse. De acteur speelde de rol van Eddie.

De originele reeks van Vrienden Voor Het Leven werd uitgezonden tussen 1991 en 1993. In totaal werden er 65 afleveringen gemaakt. Naast Lusse was de vrouwelijke hoofdrol voor Mary-Lou van Stenis. Spijt van het stoppen met de show heeft Lusse niet. „Ik denk niet dat het beter geworden zou zijn. We wilden stoppen voor het hoogtepunt en ik denk dat we dat gedaan hebben.”