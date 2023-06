Prins William opent centrum voor mensen met kanker in Londen

„Het Oak Cancer Center is een belangrijke mijlpaal in zowel de geschiedenis van het Royal Marsden-ziekenhuis als de toekomst van vroege diagnose”, zo sprak de prins, die sinds de eerste plannen voor de locatie betrokken is geweest bij het Oak Cancer Centre. „Ik ben ongelooflijk trots om hier vandaag met jullie allemaal te staan in dit prachtige gebouw.”

William vertelde hoe het centrum onderzoekers en patiënten samenbrengt, wat volgens hem voor een optimale manier van onderzoek en persoonlijke zorg kan zorgen. „Niet alleen voor de patiënten hier, maar voor patiënten wereldwijd.” De prins sprak ook met mensen die behandeld worden in het centrum.