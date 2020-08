Duncan Laurence studio in om ’iets heel bijzonders’ af te maken

„Mijn hoofd leegmaken voor ik de komende weken de studio inga om iets heel bijzonders af te maken”, schrijft Duncan bij een foto van zichzelf waarop hij zijn ogen dicht heeft.

De zanger vertelt niet of hij doelt op zijn langverwachte debuutalbum, dat nog dit jaar zou moeten verschijnen. De afgelopen maanden was Duncan vaker in de studio te vinden. Zo werkte hij onlangs samen met de Spaanse zanger Blas Cantó, de Spaanse inzending van het komende Eurovisiesongfestival.

In mei bracht Duncan zijn eerste ep Worlds on Fire uit. Op het mini-album, dat bijna een jaar na zijn songfestivalzege uitkwam, stonden drie nieuwe liedjes.