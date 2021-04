Jan Jaap van der Wal door het stof voor Vlaamse overheid om ’zwarte poetsvrouw’

De aflevering bevat een beeldfragment waarbij presentator Jan Jaap van der Wal zegt dat de oude machtige mannen de vergaderzaal verlaten om plaats te maken voor een zwarte vrouw die komt poetsen. De vrouw is echter een ervaren medewerkster van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse minister-president Jan Jambon noemt het fragment ’schandelijk’. Volgens Jambon moet ’scherpe satire gericht op publieke personen, zoals politici, moet altijd kunnen’. Maar dit vindt hij ’onaanvaardbaar’. „Nu hebben ze een topvrouw diep geraakt, ook in haar arbeidsfierheid. Dit is er ver over. Schandelijk, dat woord is hier op zijn plaats.”

In een verklaring van de regering delen zij de ruime staat van dienst van de vrouw, die al ruim vijftien jaar voor de Vlaamse overheid werkt, nadat zij ooit gevlucht is voor geweld in haar geboorteland Somalië. „Zij was medewerkster van verschillende eerste ministers en ministers-presidenten. Ook vandaag is zij op het kabinet van de Vlaamse minister-president de eerste verantwoordelijke voor alle protocollaire aangelegenheden. In die functie ontvangt en begeleidt zij binnen- en buitenlandse regeringsleiders en zelfs staatshoofden. Dat werk doet zij uitstekend en met grote nauwgezetheid. Iedereen is vol lof over haar.”

Bedroefd en vernederd

De vrouw zelf heeft volgens de Vlaamse media vrijdagochtend bedroefd op de beelden gereageerd. Ze voelde zich ’vernederd en gekwetst’ door de tv-makers.

Jan Jaap van der Wal heeft intussen gereageerd op de commotie. „In de monoloog bespreken we op een humoristische manier beelden uit de actualiteit. We geven er satirische commentaar bij en baseren ons op wat we zien. Beelden liegen niet, maar ze tonen inderdaad niet altijd de hele waarheid en dat is hier zeker het geval.” Hij stelt dat hij gezien de ophef achteraf de grap over de regeringsmedewerkster niet zou hebben gemaakt, maar dat het nooit de bedoeling was om de vrouw te schofferen. „We begrijpen dat dit verkeerd is binnengekomen.” Hij belooft contact met haar op te nemen.

Het bewuste fragment is intussen van YouTube verwijderd.