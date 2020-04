Kogel door de kerk, Sylvie nog niet de bruid

Sylvie zou trouwen, zo ontdekte Privé vorig jaar, uitgerekend in coronabrandhaard Italië. In de heuvels boven renaissancestad Florence had het bruidspaar het prachtige palazzo Villa Cora afgehuurd voor de plechtigheid en een exclusieve bruiloft. Maar Sylvie heeft onder ogen moeten zien dat dit gezien de omstandigheden op dit moment niet mogelijk is.

Tegen het Duitse Bunte zegt ze gelaten: „Er spelen belangrijker dingen dan onze bruiloft. Natuurlijk is het triest en jammer dat we alle feestelijkheden ter gelegenheid van ons huwelijk moeten uitstellen. Maar andere personen en ondernemingen worden momenteel harder getroffen dan wij. Daarom zullen we niet klagen, maar afwachten hoe deze hele coronasituatie zich ontwikkelt. Van week tot week bekijken we hoe het verder gaat. Ondertussen blijven we thuis, maken we er het beste van en hopen we gezond te blijven. Uitstellen is niet afstellen. Des te mooier wordt het misschien wel, als we straks weer met onze familie en de mensen die ons lief zijn samen kunnen zijn...”