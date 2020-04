Sinterklaas nu al in de problemen: ’Geen gemeente wil landelijke intocht’

De afgelopen jaren liep de animo onder gemeentes al terug omdat de onschuld van de doorgaans feestelijke intocht zwaar werd beïnvloed door demonstrerende tegenstanders van Zwarte Piet. Niet alleen moet de gastheer daardoor extra kosten maken, ook is een grimmige intocht niet bepaald marketing voor zijn stad.

Dat dwong de NTR, de omroep die de intocht organiseert en uitzendt, in 2019 al tot de creatieve oplossing: terwijl Apeldoorn niet eens water heeft, werd de stad wel als gastheer geaccepteerd. In plaats van de boot nam Sinterklaas afgelopen jaar de (stoom)trein.

Nu de coronacrisis voor extra onzekerheid zorgt, is de animo onder gemeenten nog verder teruggelopen. Geen stad zou zich nog hebben aangemeld, terwijl de onderhandelingen met geïnteresseerde steden in deze tijd van het jaar normaal gesproken al in volle gang zouden zijn. Afgelopen jaar werd Apeldoorn als gaststad in mei bekendgemaakt.

The Passion als voorbeeld Sinterklaas

Een woordvoerder van de NTR wil niet reageren op het aantal aanmeldingen. „Dat hebben we nooit gedaan, dus ook nu niet.” Wel stelt hij dat de omroep zich oriënteert op verschillende scenario’s. In Hilversum zingt hetzelfde alternatief rond als de EO bij The passion eerder deze maand koos: een ‘verhalende intocht zonder publiek’. De NTR, ontwijkend: „Zeker is wel dat Sinterklaas net als ieder jaar zijn verjaardag gewoon in Nederland zal vieren.”