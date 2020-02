Opnieuw geen Oscar voor Arjen Tuiten

Arjen Tuiten Ⓒ Hollandse Hoogte

De twee Nederlandse grimeurs Arjen Tuiten en Tristan Versluis hebben zondagavond allebei geen Oscar gewonnen. Zij waren in de race in de categorie beste hair and make-up met de films Maleficent II en 1917. Maar de prijs ging naar Bombshell, het drama over het MeToo-schandaal bij zender Fox.