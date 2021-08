Ans Markus: ’Mijn eerbetoon aan Peter R. de Vries’

Ans Markus is na haar strijd tegen eierstokkanker weer op de goede weg. Met een nieuw kapsel (’Dit hou ik zo’), frisse zin in het leven en vol plannen. Haar eerste project is een eerbetoon aan Peter R. de Vries. Ⓒ Eigen foto

Drie maanden na haar laatste chemo in haar strijd tegen eierstokkanker, is de spirit bij kunstenares Ans Markus weer helemaal terug. Vol passie heeft ze haar schilderwerk opgepakt, in vertrouwen kijkt ze naar de toekomst. En haar nieuwe look met dat witgrijze haar? Die houdt ze! Ans: „Ik kan veel makkelijker lachen om dingen, sta luchtiger in het leven.”