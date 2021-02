Laurentien over reacties op Eloise: ’Ik weet hoe vals mensen kunnen zijn’

Laurentien vraagt weleens aan haar dochter of ze het vervelend vindt dat mensen commentaar hebben op haar filmpjes op TikTok en Instagram. „Dan haalt ze haar schouders op en zegt ze: ’Die mensen, die kennen mij niet.’ Ik zit niet zo in elkaar, ik wil harmonie. Vervelend commentaar doet mij wél wat. Ik weet hoe naar en vals mensen kunnen zijn.”

Laurentien en haar man, prins Constantijn, waren onlangs nog, dansend, te zien in een video van Eloise. Een platform dat voor de prinses onbekend terrein is. „Ik ben niet opgegroeid met TikTok en Instagram, en ik vind het ongelooflijk hoe natuurlijk Eloise daarmee omgaat.” Zelf was Laurentien vroeger minder zelfverzekerd dan haar dochter nu is. Daarom probeert ze haar kinderen veel complimenten mee te geven, iets wat ze zelf vroeger maar weinig ervoer. „Met als gevolg dat ik een tijd vreselijk mijn best heb gedaan om die onzekerheid te maskeren, op het krampachtige af.”

De 54-jarige prinses beseft dat haar dochter onderdeel is van een bijzondere familie, die bovendien onder een vergrootglas ligt. Desondanks begrijpt ze dat haar dochters en zoon ’struikelenderwijs’ moeten leren, ’zoals alle kinderen’. „We leggen onze kinderen geen strenge regels op, dat past niet bij ons. Dat wil niet zeggen dat we soms niet streng zijn. We geven de kaders aan, reken maar.”