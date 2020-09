Martien Meiland in panel Wie van de Drie

Wekelijks moet het viertal achterhalen wie van de drie kandidaten bijvoorbeeld de echte Elvis-imitator, uitsmijter of zwemlerares is. Het spel wordt gespeeld volgens de bekende regels: ieder panellid krijgt een minuut om de drie kandidaten te onderwerpen aan een spervuur van vragen en instinkers. Vervolgens kiest elk panellid wie volgens hem of haar de ware persoon is om wie het gaat.

Het programma Wie van de Drie begon in 1963 als de Nederlandse variant op het Amerikaanse tv-programma To Tell The Truth. Ondermeer Martine Bijl, Albert Mol en Kees Brusse waren jarenlang vertrouwde gezichten in het panel.