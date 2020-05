Plannen voor drive-in festival in Nederland

Momenteel lopen er gesprekken met meerdere locaties, waaronder recreatiepark Aquabest in Best, waar eerder festivals als Supersized Kingsday, Lakedance en Winter Park Festival zijn gehouden. „Het wegvallen van de festivals deze zomer is een enorm zware klap voor de hele eventsector. Een zomer zonder enige muziekbeleving is voor ons, net als voor iedere muziekliefhebber en festivalganger, simpelweg ondenkbaar”, laat Jochem van Pelt, een van de organisatoren, weten in een persbericht. Hij werkt samen met de Belgische initiatiefnemers aan het plan.

Bij Beat Park kunnen muziekliefhebbers genieten van een live concert of festival vanuit de auto. Via een lokale FM-frequentie of WIFI-signaal kan het geluid via de autoradio worden afgespeeld.