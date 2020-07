Saoedische prinses Reema Bandar gekozen als lid IOC

De prinses, geboren in 1975, is ook ambassadeur van Saudi-Arabië in de Verenigde Staten. Haar vader bekleedde die functie tussen 1983 en 2005.

„Ik ben vereerd om gekozen te zijn als lid van het IOC”, twitterde de prinses na de stemming die werd geleid vanuit het IOC-hoofdkantoor in Lausanne. Ze bedankte koning Salman en kroonprins Mohammed bin Salman voor hun steun voor haar kandidatuur. „Ik het is een eer mijn gemeenschap te dienen door de universele taal van sport.”

Opmerkelijk: prinses Reema geeft skiën op als enige sport die ze heeft beoefend en ze is op dit moment ambassadeur van Saoedie-Arabië bij de Verenigde Naties in New York. Bij haar aanstelling in 2019 was ze de eerste vrouwelijke ambassadeur uit de geschiedenis van haar land. Haar grootvader was de Saudische koning Feisal en haar vader prins Bandar was 22 jaar Saoedisch ambassadeur in Washington (1983-2005).

Functies

In eigen land heeft de prinses in de sportwereld een groot aantal bestuursfuncties vervuld. Zo was ze volgens haar door het IOC verstrekte cv onder meer lid van het nationaal Olympisch comité en voorzitter van de Saudische Special Olympics.

Het IOC telt verschillende andere koninklijke leden, onder wie de Britse prinses Anne, groothertog Henri van Luxemburg, vorst Albert II van Monaco en kroonprins Frederik van Denemarken. Tot de troonswisseling in 2013 was koning (toen prins) Willem-Alexander ook lid.