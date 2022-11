Premium Het beste van De Telegraaf

Zelfs een suite met privébutler niet goed genoeg? ’Doodnerveuze Adele blinkt uit in divagedrag tijdens shows in Las Vegas’

Door Dennis Van Goethem

Ⓒ AFP

Miljoenen krijgt ze, voor haar shows in Las Vegas. Maar Adele (34) krijg je naar verluidt niet snel tevreden. In een vlaag van divagedrag zou de zangeres weigeren te slapen in het beroemde Caesars Palace, ondanks dat het haar werkgever is de komende maanden. Ze zou een concurrerend hotel voor 30.000 euro per nacht verkiezen. En dat is niet haar eerste streek die Las Vegas doet fronsen.