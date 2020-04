Jeangu Macrooy zorgt voor swingende Woningsdag

Koningsdag heeft dit jaar een andere invulling gekregen, maar dat betekent niet dat de dag niet gevierd kan worden. Jeangu geeft die dag, inmiddels omgedoopt tot Woningsdag, dan ook samen met zijn band een verrassingsoptreden en heeft hij een speciaal nummer uitgebracht.

„Ik vond het een mooi project om aan mee te werken. Mijn producer Perquisite en ik hebben veel vrijheid gekregen om onze eigen draai aan het lied te geven”, laat Jeangu weten. „Daarnaast was het bijzonder om in deze Corona-tijd ineens samen met mijn band op een set te staan, verspreid over verschillende balkonnetjes, waarbij we allemaal even geadopteerd werden door een andere bewoner. Alles met gepaste afstand natuurlijk. Het was een leuke ervaring!”

Het verrassingsoptreden is via een livestream op de Facebookpagina van de Staatsloterij te volgen.